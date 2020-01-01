Завод «СВ Окна» - деревянные окна со стеклопакетом

О НАС. Компания «СВ Окна» работает на рынке с 1994 года. Профилирующим направлением для нас является производство, реализация и установка качественных, надежных деревянных окон. В нашей компании трудятся только высококвалифицированные профессионалы. Помимо специального образования за их плечами имеется богатый опыт успешной работы.

НАША ПРОДУКЦИЯ. Конструкторы производят огромное количество моделей окон, предназначенных для монтажа в самых различных помещениях. Нашу продукцию можно смело использовать в загородных домах или квартирах. Мы тщательно продумываем дизайн отдельных изделий, чтобы они гармонично вписались в интерьер и планировку вашего дома, квартиры, дачи, офиса или коттеджа. У нас можно выбрать товар из дубового или лиственного материала, сосны или с применением алюминиевых накладок.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ? Мы ценим каждого своего клиента! Поэтому заказывать деревянные окна со стеклопакетом в нашей компании выгодно! Доверяя нам изготовление продукции, вы всегда можете рассчитывать на:

высококачественную оконную продукцию

кратчайшие сроки производства

профессиональный монтаж

демократичные цены

О ПРОИЗВОДСТВЕ. Благодаря применению современных технологий при обработке материалов, качественного сырья и актуальным знаниям сотрудников, изделия нашей фирмы являются максимально надежными. Для исключения брака или погрешностей производственный процесс всех моделей тщательно контролируется. Современное технологии позволяют нам использовать исключительно инновационные материалы. Благодаря этому нам удается очень быстро изготавливать деревянные окна по индивидуальному заказу.