Завод «СВ Окна» - деревянные окна со стеклопакетом
О НАС. Компания «СВ Окна» работает на рынке с 1994 года. Профилирующим направлением для нас является производство, реализация и установка качественных, надежных деревянных окон. В нашей компании трудятся только высококвалифицированные профессионалы. Помимо специального образования за их плечами имеется богатый опыт успешной работы.
НАША ПРОДУКЦИЯ. Конструкторы производят огромное количество моделей окон, предназначенных для монтажа в самых различных помещениях. Нашу продукцию можно смело использовать в загородных домах или квартирах. Мы тщательно продумываем дизайн отдельных изделий, чтобы они гармонично вписались в интерьер и планировку вашего дома, квартиры, дачи, офиса или коттеджа. У нас можно выбрать товар из дубового или лиственного материала, сосны или с применением алюминиевых накладок.
ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ? Мы ценим каждого своего клиента! Поэтому заказывать деревянные окна со стеклопакетом в нашей компании выгодно! Доверяя нам изготовление продукции, вы всегда можете рассчитывать на:
- высококачественную оконную продукцию
- кратчайшие сроки производства
- профессиональный монтаж
- демократичные цены
О ПРОИЗВОДСТВЕ. Благодаря применению современных технологий при обработке материалов, качественного сырья и актуальным знаниям сотрудников, изделия нашей фирмы являются максимально надежными. Для исключения брака или погрешностей производственный процесс всех моделей тщательно контролируется. Современное технологии позволяют нам использовать исключительно инновационные материалы. Благодаря этому нам удается очень быстро изготавливать деревянные окна по индивидуальному заказу.
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Экономим ваше время. Раньше клиенты тратили время на посещение офисов фирм, предлагающих услуги по установке новых окон. Нашим клиентам мы предлагаем услугу "мобильный офис", которая освобождает вас от поездок по городу, в метро или общественном транспорте для выяснения деталей с менеджером. Наши сотрудники сами прибудут по указанному адресу в пределах Подмосковья, обсудят все детали заказа, продемонстрируют образцы покраски окон, произведут замеры и проведут консультацию. Клиенту остается только наслаждаться итоговым результатом!
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Доступные цены. Стоимость деревянных изделий и сопутствующих услуг существенно ниже, чем у других компаний. Это обусловлено несколькими факторами: наличием собственного производства и налаженными прямыми контактами с поставщиками материалов. Для удобства расчета на сайте предусмотрен калькулятор стоимости оконных конструкций. Выбирая там необходимые параметры для деревянного окна со стеклопакетом, просто подсчитать приблизительную стоимость модели.
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Многолетний опыт работы. Наша компания оказывает ряд сопутствующих услуг, значительно сокращающих время подготовительных работ, изготовления и монтажа готового изделия. Комплексное обслуживание дает нам преимущество перед другими компаниями-конкурентами, ведь мы всегда готовы сделать больше и лучше других. Многообразие форм и цветовых вариаций, широкий выбор материала и фурнитуры – качественно выполненные конструкции создают массу удобств конечному потребителю, а последние технологии, применяемые при производстве, позволяют эксплуатировать наши окна в течение многих лет.
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Точные замеры. Кроме производственных работ наши сотрудники оказывают услуги по замеру и монтажу изделий. У каждого помещения свои оконные проемы и особенности, их необходимо учитывать перед началом работ. Без подготовки или соответствующих знаний сложно сделать точные замеры. Специалисты компании «СВ Окна» могут сделать все расчеты и выполнить работы в соответствии с предусмотренным регламентом.
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Монтаж деревянных окон. Несмотря на то что дерево является прочным материалом и веками демонстрирует свою надежность, окна из этого сырья требуют также правильной установки. Монтаж в соответствии со всеми нормативами и стандартами позволяет изделиям служить дольше. При монтаже окон мы используем особую технологию под названием ILLBRUCK, она поддерживает сухость утепляющей прослойки.